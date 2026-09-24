В Словакии окончательно подтвердили, что предыдущее правительство законно передало Украине МиГ-29

Министерство обороны Словакии под руководством Роберта Калиняка окончательно потерпело неудачу в своих попытках добиться уголовного наказания за передачу Украине предыдущим правительством истребителей МиГ-29 и систем ПВО "Куб".

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality, пишет "Европейская правда".

Генеральная прокуратура Словакии окончательно подтвердила законность решения о прекращении уголовного производства в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29, пусковых установок ЗРК "Куб" и радиолокационной станции "Куб".

В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В ноябре 2025 года правоохранительные органы сообщили, что не обнаружили состава преступления в решениях предыдущего правительства. Впоследствии это решение подтвердила и краевая прокуратура в Братиславе.

Однако Министерство обороны Словакии подало жалобу на это решение и, как теперь стало известно, не добилось успеха. В Генеральной прокуратуре заявили, что руководитель департамента тяжких преступлений проверил законность решений следователя и прокурора Братиславской краевой прокуратуры. Он пришел к выводу, что чиновники предыдущего правительства не совершили никакого преступления, передав вооружение Украине, а действия и решения следователя и прокурора Братиславской краевой прокуратуры были правильными и соответствовали закону.

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь, при котором состоялась передача МиГ-29 и систем ПВО Украине, приветствовал это решение. "Подтвердилось, что ни правительство Эдуарда Гегера, ни я как министр не нарушили ни одного закона", – прокомментировал Ярослав Надь.

Решение Генпрокуратуры считается окончательным. Прокурор Оливер Яничек в документе, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры, отметил, что повторные обращения по этому делу больше не будут рассматриваться.

Напомним, словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня прошлого года, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".

Также полиция Словакии расследовала дело о передаче Украине в 2022 году секретной документации по зенитно-ракетным комплексам С-300 советского производства.