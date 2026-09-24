Зеленський шокований нападом українця на монастир у Польщі, де загинув священник

Президент Володимир Зеленський шокований нападом, який у польському Ярослав скоїв громадянин України, та розраховує на швидке і ретельне розслідування злочину.

Про це глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Президент заявив, що в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі відбувся жахливий злочин, який скоїв громадянин України.

"Шоковані цим злом. Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання", – зазначив президент України.

Він підкреслив, що винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом.

"Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", – йдеться у заяві глави держави.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад.

В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного.

В українському посольстві висловили переконання, що компетентні органи ретельно й об’єктивно встановлять усі обставини трагедії.