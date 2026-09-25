На месте мощного взрыва в центре Афин ведут поиски пяти пропавших без вести

Спасатели ведут поиски пяти человек, которые считаются пропавшими без вести после мощного взрыва, в результате которого было частично разрушено двухэтажное здание в популярном центральном районе Афин Плака.

Об этом сообщает eKathimerini, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь пожарной службы Эфи Папаврамопулу сообщила, что, по словам соседей, на верхнем этаже обрушившегося здания проживала пожилая супружеская пара, а на нижнем этаже, в квартире, сдаваемой в краткосрочную аренду, возможно, находились трое туристов.

"Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы выяснить, не оказался ли кто-то заблокированным под завалами", – заявила она.

Специалисты пожарной службы проводили поиски на месте происшествия с помощью поисковой собаки.

Мощный взрыв произошел вскоре после 7:30 утра на улице Лисикратос, недалеко от памятника II века н. э. – Арки Адриана. За взрывом последовал пожар, который разрушил фасад здания середины XX века, разбил окна и повредил автомобили, находившиеся рядом с обрушившимся зданием.

Предварительные предположения указывают на утечку газа как причину взрыва.

Жители рассказали греческим СМИ, что взрыв был слышен на значительной части территории центра города. Большое облако дыма было видно с большого расстояния. В соседних домах разбились окна, а автомобили были уничтожены обломками и пламенем.

Сообщалось, что в результате взрыва пострадали три человека: две женщины, проживавшие в соседнем доме, и мужчина, проезжавший мимо на автомобиле.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.