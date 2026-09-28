Полиция допросила подозреваемых в инциденте со взрывчаткой возле базы войск США в Британии

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой, и подготовке к теракту вблизи авиабазы "Фэйрфорд", которую США использовали для операций против Ирана.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Правоохранители задержали троих мужчин в воскресенье утром после того, как получили информацию о трех больших белых фургонах, которые направлялись в сторону авиабазы.

Местная фермерша позвонила в полицию, увидев группу "мужчин в капюшонах и масках", которые бежали в поля.

Британские детективы по борьбе с терроризмом пока не обнародовали, кого именно они считают причастным к инциденту. Однако источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что мотив, связанный с Ираном, считается наиболее вероятным, хотя также рассматриваются такие версии, как российская диверсионная операция или исламистское покушение.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил в понедельник, что не будет спекулировать на тему мотивов, поскольку расследование еще продолжается.

Однако, комментируя общую иранскую угрозу для страны, он добавил, что в Великобритании осведомлены о стремлении Ирана нанести ущерб стране.

"Мы знаем, что они ненавидят нашу демократию, и мы знаем, что нам приходится регулярно противодействовать иранским попыткам угрожать нашим интересам или, собственно, нашим союзникам", – заявил министр.

Британское правительство разрешило США использовать бомбардировщики, базирующиеся в Фэйрфорде, для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, атаковавшим корабли в Ормузском проливе.

Правительство заявило, что премьер-министра Энди Бернема регулярно информируют об инциденте, и он отменил участие как минимум в двух мероприятиях на ежегодной конференции своей Лейбористской партии в воскресенье.

В июле Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил Великобританию, чтобы она не позволяла американским бомбардировщикам вылетать из Фэйрфорда, заявив, что любая база, используемая для нанесения ударов, станет законной целью.

Тогда британский министр обороны Уэс Стритинг заявил, что вооруженные силы готовы защищать страну от любого нападения.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.