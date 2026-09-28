Аэропорт на Сицилии будет закрыт до конца понедельника из-за вулканического пепла
Аэропорт Катании на итальянском острове Сицилия останется закрытым до вечера понедельника, 28 сентября, из-за вулканического пепла с Этны.
Об этом сообщила компания-оператор аэропорта SAC, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
Полеты в итальянском аэропорту Катании останутся приостановленными в понедельник уже третий день подряд после того, как выбросы вулканического пепла из Этны нарушили работу аэропорта.
По данным оператора, все рейсы приостановлены до 23:59 по местному времени.
Пассажирам рекомендуется проверить статус своих рейсов у своих авиакомпаний перед тем, как отправляться в аэропорт. Оператор отметил, что в дальнейшем будет предоставлять обновленную информацию.
Изначально предполагалось, что аэропорт Катании приостановит работу только до 16:00 в субботу, 26 сентября.
Впоследствии сообщили, что аэропорт будет закрыт до 12:00 воскресенья, 27 сентября, из-за интенсивного выброса вулканического пепла из Этны. А позже – до вечера воскресенья.