Польша изменит правила сбивания объектов, нарушающих её воздушное пространство
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что министерство обороны страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.
Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, как цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, в настоящее время решение об открытии огня может быть принято только после визуальной идентификации. Это означает, что пилот должен приблизиться к цели и точно распознать, что это за объект.
В этом контексте Томчик отметил, что в ближайшие дни Минобороны изменит процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.
"В ближайшие дни Министерство национальной обороны изменит процедуры открытия огня польскими самолетами и вертолетами по объектам, приближающимся к нам из России, заменив стандартную для мирного времени визуальную идентификацию на так называемую положительную идентификацию", – сказал Томчик.
Ожидается, что после внесения изменений для принятия решения об открытии огня пилоту или командиру операции будет достаточно данных радиолокатора.
Ранее сообщалось, что с пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.
24 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время российской атаки на объекты вблизи украинско-польской границы пришлось провести эвакуацию двух пунктов пропуска.
Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.