В Литве говорят, что получили положительные сигналы от ЕС о финансировании защиты от дронов

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Еврокомиссия рассмотрит запрос балтийских стран о выделении дополнительных 500 млн евро на усиление защиты от дронов.

Об этом он сообщил в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Министр напомнил, что Литва, Латвия и Эстония обратились с этим запросом к Брюсселю, чтобы восполнить пробелы в возможностях своей противовоздушной обороны по отражению атак дронов.

"Приоритеты те же – это противовоздушная оборона, только оборудование, возможно, несколько отличается. Литва сосредотачивается преимущественно на системах обнаружения и усилении кинетической обороны", – заявил Каунас.

"Сигналы положительные. Эти положительные сигналы означают, что Комиссия рассмотрит этот вопрос, и я считаю, что в ходе переговоров мы уточним, на что именно будут направлены средства", – объявил он.

Глава Минобороны Литвы предупредил, что даже в случае завершения российской войны против Украины РФ продолжит представлять угрозу для стран Балтии.

"Россия точно не остановится, вся её экономика сегодня является военной. Даже в случае заключения перемирия или мира Россия всё равно будет производить вооружение. Это означает, что наша оборонная промышленность должна двигаться вперёд ещё быстрее", – заявил Каунас.

Чиновник в понедельник принимает участие в Брюсселе в заседании министров обороны ЕС, на котором вместе с коллегами обсудит вопросы увеличения военной поддержки Украины и эскалацию гибридных кампаний России.

"Мы уже не говорим о том, что кто-то что-то сделал, мы уже говорим о том, что Россия организует гибридные атаки. Сейчас вопрос заключается в том, как мы ответим на эти гибридные угрозы", – сказал литовский министр.

Ранее СМИ сообщили, что Эстония, Латвия и Литва обратились к Европейской комиссии с просьбой немедленно выделить 500 млн евро на усиление систем противодействия дронам в балтийских странах.

Усиление защиты от дронов в Балтийском регионе является неотложной задачей, поскольку существует вероятность, что Россия попытается проверить на практике статью 5 договора НАТО, нанеся удары беспилотниками по восточному флангу Альянса.

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России.