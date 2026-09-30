Молдова "решительно осудила" нарушение своего воздушного пространства

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой "решительно осудил" нарушение воздушного пространства страны в среду, 30 сентября.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Попшой заявил, что его страна "решительно осуждает нарушение воздушного пространства Молдовы беспилотником на фоне масштабных атак России против Украины".

Он отметил, что беспилотник упал и взорвался вблизи села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе.

"Такие инциденты недопустимы и представляют прямую угрозу для наших граждан и национальной безопасности", – подчеркнул глава МИД Молдовы.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, расположенного в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.