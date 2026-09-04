У Фінляндії встановили тип дрона, знайденого на пляжі у Порвоо, він російського виробництва
Прикордонна служба Фінляндії заявила, що безпілотник, який у вівторок знайшли на узбережжі Фінської затоки, ймовірно, є дроном російського виробництва.
Про це повідомили у Прикордонній службі Фінляндії, передає "Європейська правда".
На підставі попереднього зовнішнього огляду у відомстві встановити, що це, ймовірно, безпілотний літальний апарат типу "Геоскан 701". Цей дрон виготовляє російська компанія "Геоскан".
У службі уточнили, що цю модель використовують як державні, так і цивільні суб’єкти, і на цьому етапі "неможливо встановити призначення апарата, країну або суб’єкта, що ним користується".
Прикордонна служба продовжує встановлювати обставини, за яких дрон потрапив на територію Фінляндії. Крім того, з’ясовується, в якому місці та яким чином відбувся перетин державного кордону.
Нагадаємо, 1 вересня, на пляжі неподалік від Порвоо, що на узбережжі Фінської затоки, було виявлено дрон. За попередньою інформацією, це дрон для зйомки і картографування, який не становить небезпеки для сторонніх осіб.
Варто зазначити, що вночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії оголошували про тимчасове обмеження повітряного й морського руху над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.
Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.