Пограничная служба Финляндии заявила, что беспилотник, найденный во вторник на побережье Финского залива, вероятно, является дроном российского производства.

Об этом сообщили в Пограничной службе Финляндии, передает "Европейская правда".

На основании предварительного внешнего осмотра в ведомстве установили, что это, вероятно, беспилотный летательный аппарат типа "Геоскан 701". Этот дрон производит российская компания "Геоскан".

В службе уточнили, что эту модель используют как государственные, так и гражданские субъекты, и на данном этапе "невозможно установить назначение аппарата, страну или субъекта, который им пользуется".

Пограничная служба продолжает выяснять обстоятельства, при которых дрон попал на территорию Финляндии. Кроме того, выясняется, в каком месте и каким образом произошло пересечение государственной границы.

Напомним, 1 сентября на пляже недалеко от Порвоо, расположенного на побережье Финского залива, был обнаружен дрон. По предварительной информации, это дрон для съемки и картографирования, который не представляет опасности для посторонних лиц.

Стоит отметить, что ночью 1 сентября Вооруженные силы Финляндии объявили о временном ограничении воздушного и морского движения над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах были обнаружены четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, предназначенные для атаки территории РФ.