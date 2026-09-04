Міністри ЄС обговорять з Ченцовим розширення та ситуацію в Україні

У пʼятницю, 4 вересня, міністри держав ЄС з питань Європи на неформальному саміті в Ірландії обговорять з віцепремʼєром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим перспективи розширення ЄС та поточну ситуацію в Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн перед початком засідання.

Віцепремʼєр Ченцов розповість європейським колегам про ситуацію в Україні на неформальному саміті в Ірландії.

"Те, що робить Росія, є абсолютно обурливим, і ви почуєте це з перших вуст від міністра Ченцова, який як віцепрем'єр-міністр України присутній тут сьогодні вранці на зустрічі. Мої співчуття та щирі співпереживання спрямовані йому та всьому українському народу через те, яких страждань вони зазнають", – заявив Бірн.

Він розповів, що вчора, 3 вересня, міністри ЄС з питань Європи вже поспілкувалися з колегами з держав-кандидаток на вступ до ЄС під час спільної вечері.

"Сьогодні вранці… маємо провести дискусію про те, як найкраще можемо підтримати країни-кандидатки", – повідомив ірландський міністр.

Він наголосив, що Ірландія як держава, яка головує у ЄС, просуває процес розширення і "виконує свою роботу".

"Наше завдання – просувати цей процес. Ми робили це і продовжуємо робити з Чорногорією. Ми робили це і продовжуємо робити з Албанією. А також наполегливо працюємо над Україною та Молдовою, щоб відкрити для них решту переговорних розділів", – розповів Томас Бірн.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 вересня публічно пов’язав позицію Угорщини щодо відкриття кластерів для України з питанням прав угорської меншини в Україні.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.