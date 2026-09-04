Министры ЕС обсудят с Ченцовым расширение и ситуацию в Украине

В пятницу, 4 сентября, министры стран ЕС по вопросам Европы на неформальном саммите в Ирландии обсудят с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым перспективы расширения ЕС и текущую ситуацию в Украине.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн перед началом заседания.

Вице-премьер Ченцов расскажет европейским коллегам о ситуации в Украине на неформальном саммите в Ирландии.

"То, что делает Россия, абсолютно возмутительно, и вы услышите это из первых уст от министра Ченцова, который в качестве вице-премьера Украины присутствует здесь сегодня утром на встрече. Мои соболезнования и искреннее сочувствие обращены к нему и всему украинскому народу в связи с теми страданиями, которые они переживают", – заявил Бирн.

Он рассказал, что вчера, 3 сентября, министры ЕС по вопросам Европы уже пообщались с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз во время совместного ужина.

"Сегодня утром… нам предстоит провести дискуссию о том, как мы можем наилучшим образом поддержать страны-кандидаты", – сообщил ирландский министр.

Он подчеркнул, что Ирландия как страна, председательствующая в ЕС, продвигает процесс расширения и "выполняет свою работу".

"Наша задача – продвигать этот процесс. Мы делали это и продолжаем делать с Черногорией. Мы делали это и продолжаем делать с Албанией. А также настойчиво работаем над Украиной и Молдовой, чтобы открыть для них остальные переговорные разделы", – рассказал Томас Бирн.

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные законодательные шаги в отношении венгерского нацменьшинства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 3 сентября публично связал позицию Венгрии по открытию кластеров для Украины с вопросом прав венгерского меньшинства в Украине.

Напомним, в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения".

Подробнее об этом – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.