Генпрокуратура Іспанії передала Національному суду розслідування кризи в Сеуті 

Генеральна прокуратура Іспанії подала Національному суду звіт, у якому стверджує, що він має юрисдикцію розслідувати масовий наплив мігрантів до міста Сеути 30-31 липня та причетність до нього Марокко.

Про це повідомляє EFE, передає "Європейська правда".

Генеральна прокуратура вказує на можливі злочини, пов’язані зі сприянням нелегальній імміграції, вбивством та заподіянням тілесних ушкоджень через грубу необережність, а також з організацією чи діяльністю злочинного угруповання.

У своєму повідомленні вона зазначає, що в ході досудового розслідування має бути встановлено, чи факти, зафіксовані в Сеуті, також включають "злочини, що зачіпають громадський порядок або колективні юридичні цінності, такі як мир чи незалежність держави".

Крім того, прокуратура вважає, що, згідно з наявними доказами, "значна частина етапу планування, мобілізації, логістичної координації, поширення інформації в Інтернеті та, можливо, стратегічного керівництва відбувалася на території Марокко".

Прокуратура звернулася до судді з проханням, щоб через наявність виняткових обставин було оголошено часткову таємницю слідства.

Суддя Національного суду Марія Тардон вже отримала на розгляд звіт прокуратури, а також звіти, які вона запросила у Національної поліції та Цивільної гвардії. Тепер вона має ухвалити рішення, чи порушувати справу для розслідування подій у Сеуті на підставі скарги, поданої партією Iustitia Europa.

Своєю чергою прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що немає жодних доказів того, що масове вторгнення мігрантів до Сеути 30 липня було сплановане або виконане владою Марокко.

Заяви Санчеса пролунали у відповідь на поліцейський звіт, який просочився в ЗМІ. У документі нібито стверджується, що Марокко відіграло безпосередню роль у раптовому прибутті 72 000 мігрантів минулого місяця до автономного іспанського міста в Північній Африці.

Прем’єр Іспанії стикається зі зростаючим політичним тиском через кризу в Сеуті. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій Іспанії в середу, щоб висловити протест проти дій уряду в цій ситуації.

Раніше Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня.