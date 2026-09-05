Генеральная прокуратура Испании передала Национальному суду расследование кризиса в Сеуте

Генеральная прокуратура Испании представила Национальному суду отчет, в котором утверждается, что он обладает юрисдикцией для расследования массового наплыва мигрантов в город Сеута 30–31 июля и причастности к нему Марокко.

Об этом сообщает EFE, передает "Европейская правда".

Генеральная прокуратура указывает на возможные преступления, связанные с содействием нелегальной иммиграции, убийством и причинением телесных повреждений по грубой неосторожности, а также с организацией или деятельностью преступной группировки.

В своём сообщении она отмечает, что в ходе досудебного расследования должно быть установлено, включают ли факты, зафиксированные в Сеуте, также "преступления, затрагивающие общественный порядок или коллективные правовые ценности, такие как мир или независимость государства".

Кроме того, прокуратура считает, что, согласно имеющимся доказательствам, "значительная часть этапа планирования, мобилизации, логистической координации, распространения информации в Интернете и, возможно, стратегического руководства происходила на территории Марокко".

Прокуратура обратилась к судье с просьбой объявить частичную секретность следствия в связи с наличием исключительных обстоятельств.

Судья Национального суда Мария Тардон уже получила на рассмотрение отчет прокуратуры, а также отчеты, которые она запросила у Национальной полиции и Гражданской гвардии. Теперь ей предстоит принять решение, возбуждать ли дело для расследования событий в Сеуте на основании жалобы, поданной партией Iustitia Europa.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что нет никаких доказательств того, что массовое вторжение мигрантов в Сеуту 30 июля было спланировано или осуществлено властями Марокко.

Заявления Санчеса прозвучали в ответ на полицейский отчет, который просочился в СМИ. В документе якобы утверждается, что Марокко сыграло непосредственную роль в внезапном прибытии 72 000 мигрантов в прошлом месяце в автономный испанский город в Северной Африке.

Премьер Испании сталкивается с растущим политическим давлением из-за кризиса в Сеуте. Десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Испании в среду, чтобы выразить протест против действий правительства в этой ситуации.

Ранее Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля.