Навчання НАТО біля Ісландії вперше пройшли без США

У серпні біля берегів Ісландії відбулися щорічні військові навчання НАТО Northern Viking, у яких цього року вперше за десятиліття не брали участь американські кораблі чи літаки.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Союзники відпрацьовували пошук російських підводних човнів у водах поблизу Ісландії. До навчань залучили німецькі літаки спостереження, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі.

Командування навчаннями перейшло до французького офіцера. За задумом союзників, вони мали продемонструвати як самим країнам НАТО, так і Росії, що Європа здатна захищати континент і діяти в Північній Атлантиці без американського лідерства.

"Ми бачимо, як Європа та Канада активізуються, і буквально бачимо це тут, в Ісландії", – сказав керівник директорату оборони при МЗС Ісландії Йонас Алланссон.

Northern Viking – це навчання, які Сполучені Штати очолювали протягом десятиліть. Водночас США не припинили повністю підтримувати діяльність на острові: американські військові будівельники споруджують нові об'єкти на військовій частині аеропорту Кефлавік. Американська сторона також допомагала з плануванням навчань.

Ісландія розташована в центрі маршруту, яким російські військово-морські сили можуть виводити свої малопомітні атомні підводні човни з баз на Кольському півострові до Атлантичного океану. У НАТО цей район вважають стратегічним рубежем, який має ключове значення для контролю доступу російських підводних човнів до Північної Атлантики.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Британія і Норвегія оголосили масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.

У грудні 2025 року британський флот супроводив субмарину РФ до Ла-Маншу. Нідерланди кілька разів супроводжували підозрілі російські судна, що перебували у Північному морі.