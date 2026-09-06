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Навчання НАТО біля Ісландії вперше пройшли без США

Новини — Неділя, 6 вересня 2026, 09:37 — Христина Бондарєва

У серпні біля берегів Ісландії відбулися щорічні військові навчання НАТО Northern Viking, у яких цього року вперше за десятиліття не брали участь американські кораблі чи літаки.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Союзники відпрацьовували пошук російських підводних човнів у водах поблизу Ісландії. До навчань залучили німецькі літаки спостереження, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі.

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Командування навчаннями перейшло до французького офіцера.  За задумом союзників, вони мали продемонструвати як самим країнам НАТО, так і Росії, що Європа здатна захищати континент і діяти в Північній Атлантиці без американського лідерства.

"Ми бачимо, як Європа та Канада активізуються, і буквально бачимо це тут, в Ісландії", – сказав керівник директорату оборони при МЗС Ісландії Йонас Алланссон.

Northern Viking – це навчання, які Сполучені Штати очолювали протягом десятиліть. Водночас США не припинили повністю підтримувати діяльність на острові: американські військові будівельники споруджують нові об'єкти на військовій частині аеропорту Кефлавік. Американська сторона також допомагала з плануванням навчань.

Ісландія розташована в центрі маршруту, яким російські військово-морські сили можуть виводити свої малопомітні атомні підводні човни з баз на Кольському півострові до Атлантичного океану.  У НАТО цей район вважають стратегічним рубежем, який має ключове значення для контролю доступу російських підводних човнів до Північної Атлантики.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Британія і Норвегія оголосили масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану. 

У грудні 2025 року британський флот супроводив субмарину РФ до Ла-Маншу. Нідерланди кілька разів супроводжували підозрілі російські судна, що перебували у Північному морі. 

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НАТО Ісландія
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