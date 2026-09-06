Учения НАТО у берегов Исландии впервые прошли без участия США

В августе у берегов Исландии состоялись ежегодные военные учения НАТО Northern Viking, в которых в этом году впервые за десятилетие не принимали участия американские корабли и самолеты.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Союзники отрабатывали поиск российских подводных лодок в водах у берегов Исландии. К учениям были привлечены немецкие самолеты наблюдения, канадские военные корабли и бельгийские истребители.

Командование учениями перешло к французскому офицеру. По замыслу союзников, они должны были продемонстрировать как самим странам НАТО, так и России, что Европа способна защищать континент и действовать в Северной Атлантике без американского лидерства.

"Мы видим, как Европа и Канада активизируются, и буквально видим это здесь, в Исландии", – сказал руководитель директората по обороне при МИД Исландии Йонас Алланссон.

"Northern Viking" – это учения, которые на протяжении десятилетий возглавляли Соединённые Штаты. В то же время США не прекратили полностью поддерживать деятельность на острове: американские военные строители возводят новые объекты на территории военной части аэропорта Кефлавик. Американская сторона также помогала с планированием учений.

Исландия расположена в центре маршрута, по которому российские военно-морские силы могут выводить свои малозаметные атомные подводные лодки с баз на Кольском полуострове в Атлантический океан. В НАТО этот район считают стратегическим рубежом, имеющим ключевое значение для контроля доступа российских подводных лодок в Северную Атлантику.

Напомним, в декабре 2025 года Великобритания и Норвегия объявили о масштабном соглашении об оборонном сотрудничестве в целях защиты подводной инфраструктуры, предусматривающем совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.

В декабре 2025 года британский флот сопроводил подводную лодку РФ до Ла-Манша. Нидерланды несколько раз сопровождали подозрительные российские суда, находившиеся в Северном море.