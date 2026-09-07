"АдН" хоче використати перемогу в Саксонії-Ангальт, щоб скасувати санкції проти Росії

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") хоче використати свою тріумфальну перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт, щоб просувати скасування санкцій проти Росії.

Про це заявив співлідер "АдН" Тіно Хруппала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SZ.

За словами Хруппали, через Саксонію-Ангальт партія має намір просувати на федеральному рівні питання, які стосуються не лише сфери внутрішньої політики. "Ми хочемо, щоб у нас знову були добрі відносини з Росією", – заявив він.

Політик додав, що німецька політика санкцій має змінитися.

"Це насамперед доведеться вирішувати партії "АдН" у Бундесраті, чинячи тиск на федеральний уряд", – пояснив Хруппала.

Бундесрат – верхня палата парламенту Німеччини, через яку федеральні землі беруть участь у законодавчому процесі та формуванні політики держави.

Безпосередньо скасувати санкції проти Росії через Бундесрат "АдН" не зможе. Однак, отримавши контроль над урядом Саксонії-Ангальт, "АдН" зможе використовувати представників землі в Бундесраті для просування своєї позиції та спроб вплинути на курс федерального уряду щодо Росії. Саксонія-Ангальт має чотири голоси в Бундесраті.

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Партія "Альянс Сари Вагенкнехт" вже заявила, що її фракція вдасться до кроку, який допоможе представнику "Альтернативи для Німеччини" стати прем’єр-міністром.

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