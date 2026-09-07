"АдГ" хочет использовать победу в Саксонии-Анхальт, чтобы отменить санкции против России

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") хочет использовать свою триумфальную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, чтобы продвигать отмену санкций против России.

Об этом заявил сопредседатель "АдГ" Тино Хруппала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SZ.

По словам Хруппалы, благодаря успеху в Саксонии-Анхальт партия намерена продвигать на федеральном уровне вопросы, касающиеся не только сферы внутренней политики. "Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией", – заявил он.

Политик добавил, что немецкая санкционная политика должна измениться.

"Это прежде всего придётся решать партии "АдГ" в Бундесрате, оказывая давление на федеральное правительство", – пояснил Хруппала.

Бундесрат – верхняя палата парламента Германии, через которую федеральные земли участвуют в законодательном процессе и формировании государственной политики.

Непосредственно отменить санкции против России через Бундесрат "АдГ" не сможет. Однако, получив контроль над правительством Саксонии-Анхальт, "АдГ" сможет использовать представителей земли в Бундесрате для продвижения своей позиции и попыток повлиять на курс федерального правительства в отношении России. Саксония-Анхальт имеет четыре голоса в Бундесрате.

Результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт 6 сентября подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Партия "Альянс Сары Вагенкнехт" уже заявила, что её фракция пойдёт на шаг, который поможет представителю "Альтернативы для Германии" стать премьер-министром.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьёт по правительству всей Германии.