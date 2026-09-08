У Брюсселі 8 вересня знов спробують досягти прогресу з кластерами 2 і 3 для України

У вівторок, 8 вересня, відбудеться засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), до порядку денного якого знову внесене затвердження результатів скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України, раніше заблоковане Угорщиною.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Європейські дипломати 8 вересня знову спробують вмовити Угорщину погодитися на відкриття кластерів 2 та 3 для України.

"Затвердження результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України – перший пункт порядку денного групи COELA", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він уточнив, що другий пункт порядку денного – затвердження кластерів 2 та 3 для Молдови, оскільки дві держави поки що рухаються разом під час перемовин про вступ до ЄС.

Співрозмовники "ЄвроПравди" наголосили, що наразі не можуть сказати, чи змінила Угорщина позицію, після того як Верховна Рада України ухвалила заяву щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944-1946 роках.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Більше на цю тему читайте у статті Сергія Сидоренка "Маленький робот" для Мадяра. Чи зможе рішення Ради зняти угорську блокаду України в ЄС.

Про план дій щодо меншин: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".