В Брюсселе снова попытаются добиться прогресса по кластерам 2 и 3 для Украины

Во вторник, 8 сентября, состоится заседание рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), в повестку дня которого вновь включено утверждение результатов скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины, ранее заблокированное Венгрией.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

Европейские дипломаты 8 сентября вновь попытаются убедить Венгрию согласиться на открытие кластеров 2 и 3 для Украины.

"Утверждение результатов скрининга кластеров № 2 и № 3 для Украины – первый пункт повестки дня группы COELA", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Он уточнил, что вторым пунктом повестки дня является утверждение кластеров 2 и 3 для Молдовы, поскольку эти два государства пока что действуют совместно в ходе переговоров о вступлении в ЕС.

Собеседники "ЕвроПравды" подчеркнули, что пока не могут сказать, изменила ли Венгрия свою позицию после того, как Верховная Рада Украины приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные законодательные шаги в отношении венгерского национального меньшинства.

Подробнее на эту тему читайте в статье Сергея Сидоренко "Маленький робот" для Мадьяра. Сможет ли решение Рады снять венгерскую блокаду Украины в ЕС.

О плане действий в отношении меньшинств: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".