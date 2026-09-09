У Швейцарії стався вибух на гідроелектростанції, поранено двох людей

У Швейцарії на гідроелектростанції "Рітом" у Піотті, що у кантоні Тічіно, стався вибух; двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 20 Minuten.

Вибух спричинив обвал частини будівлі гідроелектростанції. Дві людини отримали серйозні поранення.

Причина вибуху поки невідома. За даними ЗМІ, серед версій – проблема з електрикою у трансформаторі під час випробувань перед введенням в експлуатацію.

Біля гідроелектростанції триває масштабна операція служб. На місці події перебувають пожежники, рятувальники та рятувальний вертоліт Rega. Поліцейські оточили територію гідроелектростанції.

Також залишається незрозумілим, чи вибух стався на старій електростанції, що ще працює, чи на новій, побудованій поруч, яку планують ввести в експлуатацію у 2027 році.

Нагадаємо, 7 вересня у Німеччині виявили ще кілька вибухових пристроїв поруч з лінією електропередачі в районі Гьорліц на сході країни.

Інцидент пов’язують зі схожими випадками у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія.

8 вересня стало відомо, що німецька поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного в організації серії інцидентів біля об’єктів електропостачання.