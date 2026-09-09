В Швейцарии произошел взрыв на гидроэлектростанции, двое человек получили ранения

В Швейцарии на гидроэлектростанции "Ритом" в Пиотти, что в кантоне Тичино, произошел взрыв; двое человек получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 20 Minuten.

Взрыв привёл к обрушению части здания гидроэлектростанции. Два человека получили серьёзные ранения.

Причина взрыва пока неизвестна. По данным СМИ, среди версий – проблема с электричеством в трансформаторе во время испытаний перед вводом в эксплуатацию.

Возле гидроэлектростанции продолжается масштабная операция служб. На месте происшествия находятся пожарные, спасатели и спасательный вертолёт Rega. Полицейские оцепили территорию гидроэлектростанции.

Также остается неясным, произошел ли взрыв на старой электростанции, которая еще работает, или на новой, построенной рядом, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Напомним, 7 сентября в Германии обнаружили еще несколько взрывных устройств рядом с линией электропередачи в районе Гёрлиц на востоке страны.

Инцидент связывают с подобными случаями в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

8 сентября стало известно, что немецкая полиция арестовала мужчину, подозреваемого в организации серии инцидентов возле объектов электроснабжения.