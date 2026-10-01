Премьер Франции попросил министров отменить поездки из-за протестов старшеклассников

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в четверг попросил своих министров отменить поездки на ближайшие дни в связи с протестами старшеклассников, сопровождающимися блокированием дорог.

Об этом стало известно Le Figaro из окружения главы французского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Лекорню просит министров воздержаться от поездок, чтобы дать местным властям возможность справиться с ситуацией.

"Учитывая то, как развиваются протесты возле средних школ и университетов, необходимо отменить или перенести ваши официальные поездки, запланированные на эту неделю и на начало следующей, чтобы префектуры могли сосредоточить свои ресурсы на урегулировании ситуации", – отметил Лекорню.

Напомним, что во Франции с прошлой недели учащиеся устраивают протесты возле школ. Протестующие выражают недовольство расписанием занятий, количеством учеников в классах, нехваткой учителей и перегретыми классами во время волн жары.

В частности, 29 сентября в ряде французских городов школьники поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

1 октября Лекорню созвал межведомственную кризисную группу по вопросам блокирования лицеев.