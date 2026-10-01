Депутат от "АдГ" пригласил правоэкстремиста на закрытые учения Бундесвера

Депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Ханнес Гнаук пригласил ультраправого экстремиста в качестве гостя на закрытые учения Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Гнаук зарегистрировал активиста правоэкстремистского "Идентитарного движения" Янниса Георге в качестве своего сопровождающего на учениях Бундесвера в Мюнстере через Комитет по вопросам обороны Бундестага.

Приглашение на учения было разослано членам парламента, представителям оборонной промышленности и ученым. На полигоне демонстрировались системы, которые армия намерена приобрести. Хотя съемка и фотографирование были запрещены, Георге опубликовал несколько снимков в своем аккаунте в Instagram, что также привлекло внимание военной разведки MAD.

Георге имеет обширные связи в ультраправых кругах и работает в медиаагентстве, которое активно поддерживало кандидата от партии "АдГ" Ульриха Зигмунда в Саксонии-Анхальт. Осенью 2025 года Георге лишился своего пропуска в Бундестаг, который он получил для работы с депутатом от "АдГ", по соображениям безопасности.

Причиной стало ещё не вступившее в юридическую силу осуждение за такие правонарушения, как подстрекательство к ненависти и незаконное проникновение на чужую территорию. Георге вместе с другими членами "Идентитарного движения" забрался на крышу открытого бассейна, запустил фейерверки и выкрикивал расистские лозунги.

Совсем недавно он организовал конференцию активистов "Идентитарного движения". Среди гостей был также бывший командир пограничной службы США Грег Бовино. Гнаук является членом комитета по вопросам обороны партии "АдГ"; ещё несколько лет назад немецкая военная разведка MAD внесла этого бывшего военнослужащего в список известных правых экстремистов.

Стоит отметить, что немецкий канцлер Фридрих Мерц проявляет осторожность в отношении возможного запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Вместе с тем немецкое правительство готовится ограничить доступ членов "АдГ" к секретным военным планам из-за опасений утечки данных в Россию.