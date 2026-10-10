ЄС закликав США скасувати санкції проти Міжнародного кримінального суду

ЄС шкодує через з приводу рішення США запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) і закликає Вашингтон скасувати їх.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені всього блоку, передає "Європейська правда".

У заяві ЄС ще раз підтверджує свою непохитну прихильність міжнародному порядку, заснованому на правилах, фундаментальною складовою якого є МКС, що ґрунтується на повазі до міжнародного права.

"Міжнародне кримінальне правосуддя відіграє вирішальну роль у притягненні до відповідальності тих, хто порушує міжнародне право, вчиняючи найтяжчі злочини, що мають міжнародне значення", – йдеться у заяві.

ЄС нагадує, що Сполучені Штати мають славну історію та традиції у справі забезпечення справедливості та притягнення до відповідальності.

Як наголошується, напади чи погрози на адресу Суду, обраних посадових осіб, персоналу та тих, хто співпрацює з Судом, включаючи представників громадянського суспільства та постачальників послуг, є неприйнятними".

"Саме тому ЄС глибоко шкодує з приводу оголошення Сполученими Штатами про введення санкцій проти Суду як інституції. Хоча ми закликаємо США також скасувати ці останні заходи, ми вітаємо їхню готовність обговорити свої занепокоєння з державами-учасницями Римського статуту та беремо до відома рішення США відтермінувати набрання чинності цими останніми заходами", – йдеться у заяві.

ЄС стверджує, що МКС повинен мати можливість діяти незалежно, без тиску чи зовнішнього втручання.

"ЄС і надалі надаватиме повну підтримку та сприятиме забезпеченню захисту Суду, його персоналу та осіб, які співпрацюють з ним. ЄС готовий вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити подальше ефективне функціонування Суду та виконання ним свого незамінного мандата", – стверджується у заяві.

В Європейській комісії раніше висловили жаль з приводу рішення США запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.