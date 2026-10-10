ЕС призвал США отменить санкции против Международного уголовного суда

ЕС выражает сожаление в связи с решением США ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) и призывает Вашингтон отменить их.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС от имени всего блока, передает "Европейская правда".

В заявлении ЕС еще раз подтверждает свою непоколебимую приверженность международному порядку, основанному на правилах, фундаментальной составляющей которого является МУС, основанный на уважении международного права.

"Международное уголовное правосудие играет решающую роль в привлечении к ответственности тех, кто нарушает международное право, совершая самые тяжкие преступления, имеющие международное значение", – говорится в заявлении.

ЕС напоминает, что Соединенные Штаты имеют славную историю и традиции в деле обеспечения справедливости и привлечения к ответственности.

Как отмечается, нападения или угрозы в адрес Суда, избранных должностных лиц, персонала и тех, кто сотрудничает с Судом, включая представителей гражданского общества и поставщиков услуг, являются недопустимыми".

"Именно поэтому ЕС глубоко сожалеет по поводу объявления Соединенными Штатами о введении санкций против Суда как института. Хотя мы призываем США также отменить эти последние меры, мы приветствуем их готовность обсудить свои опасения с государствами-участниками Римского статута и принимаем к сведению решение США отложить вступление в силу этих последних мер", – говорится в заявлении.

ЕС заявляет, что МУС должен иметь возможность действовать независимо, без давления или внешнего вмешательства.

"ЕС и впредь будет оказывать полную поддержку и содействовать обеспечению защиты Суда, его персонала и лиц, сотрудничающих с ним. ЕС готов принять все необходимые меры для обеспечения дальнейшего эффективного функционирования Суда и выполнения им своего незаменимого мандата", – утверждается в заявлении.

В Европейской комиссии ранее выразили сожаление по поводу решения США ввести санкции против Международного уголовного суда.

Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

В свою очередь в МУС заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США.