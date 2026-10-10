Правительство Германии после соглашения Трампа с Путиным заявило о сохранении санкций против РФ

Несмотря на соглашение между США и РФ, правительство Германии вновь подтвердило, что дизельное топливо из России точно не попадет в Германию, а поддержка Украины "остается неизменной".

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В ответ на соглашение о дизельном топливе между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным правительство Германии подчеркивает свою непоколебимую приверженность санкциям против России.

"Немецкое правительство придерживается своих решений относительно санкций против России и совместно с европейскими партнерами работает над введением новых санкций", – подчеркнул Корнелиус.

"Наша поддержка Украины в ее борьбе против агрессии остается неизменной", – добавил он.

Пресс-секретарь федерального министра экономики Катерины Райхе также заявила в Берлине: "Германия полностью поддерживает пакеты санкций".

"Российская нефть и нефтепродукты находятся под санкциями ЕС с 2023 года. С тех пор Германия не импортировала из России ни нефти, ни нефтепродуктов. Наши поставки диверсифицированы; мы не зависим от российской нефти", – отметила пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Для премьера Финляндии это соглашение стало "ужасным разочарованием".

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал большим ошибкой решение президента США и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.