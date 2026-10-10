Лідерка німецьких "Зелених" про угоду Трампа з Путіним: безсовісніше не буває

Лідерка німецької Партії зелених Франциска Брантнер закликає до швидкої відмови від викопного палива в Європі у відповідь на угоду щодо дизельного палива між президентом США Дональдом Трампом та правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Брантнер різко розкритикувала підхід Трампа.

"Спочатку розпочати війну проти Ірану без будь-якого чіткого плану, що призводить до зростання цін на енергоносії у всьому світі, – а потім укласти угоду саме з войовничим Путіним, щоб пом’якшити наслідки перед проміжними виборами – безсовісніше вже не буває", – заявила лідерка Партії зелених.

Брантнер зазначила, що за політику Трампа зрештою заплатять народ України та ті, хто страждає від високих цін.

"Для Німеччини та Європи це означає: європейський суверенітет та незалежність від викопного палива – це нагальна необхідність", – зазначила політикиня.

За її словами, підтримка України має тривати. "Ми більше не можемо ставити своє майбутнє в залежність від автократів, які залежать від викопного палива, та від наслідків їхніх воєн", – додала Брантнер.

Незважаючи на угоду США і РФ, уряд Німеччини ще раз підтвердив, що дизельне паливо з Росії точно не потрапить до Німеччини і підтримка України "залишається незмінною".

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.