Лидер немецких "Зелёных" о сделке Трампа с Путиным: беспринципнее не бывает

Лидер немецкой Партии зеленых Франциска Брантнер призывает к скорейшему отказу от ископаемого топлива в Европе в ответ на соглашение по дизельному топливу между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Брантнер резко раскритиковала подход Трампа.

"Сначала начать войну против Ирана без какого-либо четкого плана, что приводит к росту цен на энергоносители во всем мире, – а затем заключить соглашение именно с воинственным Путиным, чтобы смягчить последствия перед промежуточными выборами – беспринципнее уже не бывает", – заявила лидер Партии зеленых.

Брантнер отметила, что за политику Трампа в конечном итоге заплатят народ Украины и те, кто страдает от высоких цен.

"Для Германии и Европы это означает: европейский суверенитет и независимость от ископаемого топлива – это насущная необходимость", – отметила политик.

По её словам, поддержка Украины должна продолжаться. "Мы больше не можем ставить своё будущее в зависимость от автократов, которые зависят от ископаемого топлива, и от последствий их войн", – добавила Брантнер.

Несмотря на соглашение между США и РФ, правительство Германии еще раз подтвердило, что дизельное топливо из России точно не попадет в Германию и поддержка Украины "остается неизменной".

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Для премьера Финляндии это соглашение стало "ужасным разочарованием".

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал большим ошибкой решение президента США и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.