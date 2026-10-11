Зеленский договорился о встрече с Бернемом на фоне ослабления санкций США

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании договорились провести двустороннюю встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить сохранение санкционного давления на Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров, сообщил украинский президент в соцсетях и пресс-служба британского правительства.

Британский премьер-министр в разговоре с Зеленским признал, что последние 24 часа "были тяжелыми" для Украины, и еще раз выразил свою полную солидарность.

Лидеры обсудили важность сохранения давления на Россию, а Бернем четко дал понять, что Великобритания будет продолжать ужесточать санкции против РФ и принимать дальнейшие меры для сдерживания российской военной машины, опираясь на новый пакет санкций, объявленный Лондоном на этой неделе.

Лидеры подчеркнули, что Россия должна согласиться на немедленное энергетическое перемирие, прекратив свои жестокие удары по украинской инфраструктуре и атаки на суда в Чёрном море. Как отметили в британском правительстве, этот шаг позволит немедленно увеличить поставки энергоносителей и продовольствия на мировой рынок.

Президент Украины проинформировал главу правительства Великобритании о таких российских ударах по украинским городам, отметив, что поставки средств ПВО остаются главным приоритетом.

"Лидерство Великобритании всегда ощутимо, и то, что Великобритания будет продолжать усиливать санкционное давление на Россию из-за её эскалации, имеет значение. Мы обсудили это, а также то, что действительно могло бы помочь дипломатии сработать. Готовим правильные совместные шаги и встречу", – подытожил Зеленский разговор.

В Бернема добавили, что встреча лидеров состоится "в ближайшие дни".

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Это произошло после объявления Трампом договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал решение президента США большой ошибкой и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заверила, что Европане ослабит давление на Россию после достижения договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным.