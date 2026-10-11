У Конгресі нагадали Трампу про "закон Грема" після його угоди з Путіним

Сенатори та члени Палати представників США від обох партій виступили проти рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії, нагадавши йому про "закон Грема", що вимагає посилення обмежень проти російських енергоносіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяви американських законодавців.

Сенатор-демократ Марк Келлі, коментуючи угоду адміністрації США з РФ про постачання російського дизелю, нагадав про "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану". Серед іншого, цей документ передбачає посилення санкційних обмежень проти РФ та "каральні мита" проти країн, які купують російські енергоносії.

"То що ж сталося із "Законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану"? Головною метою було перекрити Путіну фінансування війни шляхом покарання країн, які обходили санкції та купували російську нафту. Чи означає це, що тепер ми вводимо санкції проти самих себе? На чиєму боці зараз Трамп?", – написав Келлі.

Конгресвумен від Демократичної партії Марі Глюсенкамп Перез зазначила, що, схваливши законопроєкт Ліндсі Грема, Конгрес чітко продемонстрував свою позицію щодо купівлі російської нафти.

"Конгрес та американський народ чітко заявили, що ми не підтримуємо купівлю російської нафти для фінансування війни Путіна в Україні. Лише кілька тижнів тому переважна більшість у Палаті представників ухвалила закон про введення жорстких нових санкцій щодо продажу російської нафти. А ще до того, як я прийшов до Конгресу, майже одноголосно було ухвалено закон "Про припинення імпорту російської нафти", який прямо забороняє імпорт російської нафти", – зазначила законодавиця.

Вона наголосила, що рішення президента прямо суперечить волі Конгресу. Глюсенкамп Перез заявила, що співпрацює із законодавцями від обох партій щодо законопроєкту, який заблокує будь-які закупівлі російської нафти.

Член Палати представників США від Республіканської партії Майкл Маккоул нагадав, що законопроєктом про санкції Конгрес надав Трампу значні повноваження та важелі впливу на Китай і Росію, щоб покласти край війні Путіна шляхом укладення мирної угоди.

"На жаль, хоча я розумію прагнення знизити ціни на дизельне паливо, мене турбує, що скасування санкцій щодо російської нафти лише фінансуватиме військову машину Кремля, підбурюючи до ще більшого насильства та руйнувань, як ми бачили останніми днями" – зазначив законодавець.

Сенаторка від республіканців Ліза Мурковскі закликала Трампа "скористатися цими повноваженнями, замість того щоб дозволяти Росії експортувати дизельне паливо, наживатися на цьому та продовжувати свою катастрофічну війну в Україні".

"Про повернення Росії на світові енергетичні ринки можна буде говорити після закінчення війни, але поки що нам потрібно перекрити всі джерела, що її підживлюють", – наголосила Мурковскі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Після цього рішення член Палати представників від Республіканської партії Браян Фіцпатрік анонсував підготовку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити президенту США Дональду Трампу одноосібно скасувати санкції на російську нафту.

Варто зазначити, що нещодавно сенатори від Демократичної та Республіканської партій звернулися з листом до посадовців американської адміністрації, в якому закликають використати усі інструменти, передбачені "законом Грема", для тиску на Росію.