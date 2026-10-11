В Конгрессе напомнили Трампу о "законе Грэма" после его соглашения с Путиным

Сенаторы и члены Палаты представителей США от обеих партий выступили против решения президента США Дональда Трампа отменить санкции против России, напомнив ему о "законе Грэма", требующем ужесточения ограничений в отношении российских энергоносителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления американских законодателей.

Сенатор-демократ Марк Келли, комментируя соглашение администрации США с РФ о поставках российского дизельного топлива, напомнил о "Законе Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана". Среди прочего, этот документ предусматривает ужесточение санкционных ограничений против РФ и "штрафные пошлины" против стран, закупающих российские энергоносители.

"Так что же случилось с "Законом Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана"? Главной целью было перекрыть Путину финансирование войны путем наказания стран, которые обходили санкции и покупали российскую нефть. Означает ли это, что теперь мы вводим санкции против самих себя? На чьей стороне сейчас Трамп?", – написал Келли.

Конгрессвумен от Демократической партии Мари Глюсенкамп Перес отметила, что, одобрив законопроект Линдси Грэма, Конгресс четко продемонстрировал свою позицию относительно покупки российской нефти.

"Конгресс и американский народ четко заявили, что мы не поддерживаем закупку российской нефти для финансирования войны Путина в Украине. Всего несколько недель назад подавляющее большинство в Палате представителей приняло закон о введении жестких новых санкций в отношении продажи российской нефти. А ещё до того, как я пришла в Конгресс, почти единогласно был принят закон "О прекращении импорта российской нефти", который прямо запрещает импорт российской нефти", – отметила законодательница.

Она подчеркнула, что решение президента прямо противоречит воле Конгресса. Глюсенкамп Перес заявила, что сотрудничает с законодателями от обеих партий над законопроектом, который заблокирует любые закупки российской нефти.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Майкл Маккоул напомнил, что законопроектом о санкциях Конгресс предоставил Трампу значительные полномочия и рычаги влияния на Китай и Россию, чтобы положить конец войне Путина путем заключения мирного соглашения.

"К сожалению, хотя я понимаю стремление снизить цены на дизельное топливо, меня беспокоит, что отмена санкций в отношении российской нефти лишь будет финансировать военную машину Кремля, подстрекая к еще большему насилию и разрушениям, как мы видели в последние дни", – отметил законодатель.

Сенатор от республиканцев Лиза Мурковски призвала Трампа "воспользоваться этими полномочиями, вместо того чтобы позволять России экспортировать дизельное топливо, наживаться на этом и продолжать свою катастрофическую войну в Украине".

"О возвращении России на мировые энергетические рынки можно будет говорить после окончания войны, но пока нам нужно перекрыть все источники, которые её подпитывают", – подчеркнула Мурковски.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

После этого решения член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фицпатрик анонсировал подготовку законопроекта, направленного на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу в одноличном порядке отменить санкции в отношении российской нефти.

Стоит отметить, что недавно сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились с письмом к должностным лицам американской администрации, в котором призывают использовать все инструменты, предусмотренные "законом Грэма", для давления на Россию.