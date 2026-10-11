Голова комітету Європарламенту з оборони: на США більше не можна покладатися

Голова комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що президент США Дональд Трамп "став на бік вбивці" після його висловлювань на адресу Володимира Зеленського.

Про це вона написала в X, пише "Європейська правда".

Німецька законодавиця розкритикувала Трампа за його заклики до відставки українського президента, наголосивши, що такі рішення має ухвалювати виключно народ України.

"Якщо Трамп закликає Зеленського піти у відставку, він однозначно стає на бік вбивці. Про керівництво Україною вирішують виключно українці та українки на вільних виборах, а не Білий дім і тим більше не Кремль", – наголосила Штрак-Циммерманн.

Вона додала, що правитель РФ Владімір Путін має постати перед Гаазьким трибуналом, а його жертви – отримати відповідну підтримку.

Тим часом Трамп, за словами євродепутатки, послаблює Захід, атакуючи союзників. Через це, на думку Штрак-Циммерманн, Європа більше не може покладатися на США як партнера.

"Своїми черговими нападками на союзників та демократичні інститути Трамп послаблює Захід і завдає шкоди демократії. Так вважають і багато американців. Тому Європа має непохитно дотримуватися чіткого курсу та підтримувати Україну, адже на США наразі покладатися не можна", – наголосила вона.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після слів Трампа наголосив, що саме український народ має ухвалювати такі рішення.

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.