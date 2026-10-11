Председатель комитета Европарламента по обороне: на США больше нельзя полагаться

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент США Дональд Трамп "встал на сторону убийцы" после его высказываний в адрес Владимира Зеленского.

Об этом она написала в X, сообщает "Европейская правда".

Немецкая законодательница раскритиковала Трампа за его призывы к отставке украинского президента, подчеркнув, что такие решения должен принимать исключительно народ Украины.

"Если Трамп призывает Зеленского уйти в отставку, он однозначно становится на сторону убийцы. О руководстве Украиной решают исключительно украинцы и украинки на свободных выборах, а не Белый дом и тем более не Кремль", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Она добавила, что правитель РФ Владимир Путин должен предстать перед Гаагским трибуналом, а его жертвы – получить соответствующую поддержку.

Между тем Трамп, по словам евродепутата, ослабляет Запад, нападая на союзников. Из-за этого, по мнению Штрак-Циммерманн, Европа больше не может полагаться на США как на партнера.

"Своими очередными нападками на союзников и демократические институты Трамп ослабляет Запад и наносит ущерб демократии. Так считают и многие американцы. Поэтому Европа должна непоколебимо придерживаться четкого курса и поддерживать Украину, ведь на США сейчас полагаться нельзя", – подчеркнула она.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Министр иностранных дел Андрей Сибига после слов Трампа подчеркнул, что именно украинский народ должен принимать такие решения.

Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.