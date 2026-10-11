Ряд республиканцев в обеих палатах Конгресса США раскритиковали договоренность президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива.

Об этом говорится в публикации The Hill, сообщает "Европейская правда".

В частности, сенатор Джон Кеннеди заявил, что поддерживает решение президента, но не "поддерживает его решение импортировать топливо у Путина".

"Владимир Путин – мясник. Он – палач собственного народа. И он – палач добрых людей Украины. Он никогда не станет нашим другом. Поэтому президент делает все, что в его силах, чтобы снизить цены на дизельное топливо. Но знаете, что действительно снизит цены на дизельное топливо? Окончание войны в Иране", – сказал сенатор-республиканец.

Журналист задал вопрос бывшему конгрессмену Майку Роджерсу, который выступал вместе с Кеннеди в рамках предвыборной кампании за вакантное место в Сенате от штата Мичиган, согласен ли он с решением президента.

"Нет, не в том, что касается импорта из России. На самом деле я призывал к введению временного запрета на экспорт, просто чтобы хоть как-то облегчить положение фермеров во время сбора урожая", – заявил Роджерс.

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект, который, по его словам, не позволит Трампу отменить санкции; он получил название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"".

Член Палаты представителей Майкл Маккоул (республиканец из Техаса), бывший председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что он "обеспокоен тем, что отмена санкций в отношении российской нефти лишь пополнит казну военной машины Кремля, поощряя дальнейшее насилие и разрушения, как мы видели в последние дни".

Он добавил, что Конгресс уже принял "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана", который "предоставил президенту значительные полномочия и рычаги давления на Китай и Россию, чтобы положить конец войне Путина путем переговоров".

Сенатор Лиза Мурковски аналогичным образом выразила мнение, что Трамп "должен использовать эти полномочия, а не позволять России экспортировать дизельное топливо, получать доходы и продолжать свою катастрофическую войну в Украине".

"Мы сможем обсудить возвращение России на мировые энергетические рынки после окончания войны, но пока нам нужно перекрыть все источники, подпитывающие эту войну", – заявила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по дизельному топливу.