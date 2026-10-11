Зеленський захистив атаки на російські НПЗ після критики Трампа

Президент України Володимир Зеленський став на захист атак ЗСУ на російські нафтопереробні заводи після вимоги очільника Білого дому Дональда Трампа припинити такі удари.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав в інтерв’ю ABC News.

Як зазначив Зеленський атакуючи російські НПЗ, Україна відповідає на російські удари по енергетичній інфраструктурі.

"Я кілька разів говорив про це президенту Трампу… його команді та його людям: ми хочемо миру, ми готові до припинення вогню, ми готові розпочати з будь-яких кроків щодо деескалації. І якщо росіяни хочуть, щоб ми не завдавали ударів по їхніх дизельних заводах, нафтопереробних заводах тощо, ми просимо президента Трампа дати їм сигнал не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України", – сказав він.

Зеленський додав, що вважає це справедливою угодою.

Глава Білого дому звинуватив українського президента у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

Також Трамп порадив українцям обрати нового президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Зеленський вважає, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.