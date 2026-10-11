Зеленский выступил в защиту атак на российские НПЗ после критики Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в защиту атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы после того, как глава Белого дома Дональд Трамп потребовал прекратить такие удары.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил в интервью ABC News.

Как отметил Зеленский, нанося удары по российским НПЗ, Украина отвечает на российские удары по энергетической инфраструктуре.

"Я несколько раз говорил об этом президенту Трампу… его команде и его людям: мы хотим мира, мы готовы к прекращению огня, мы готовы начать с любых шагов по деэскалации. И если россияне хотят, чтобы мы не наносили удары по их дизельным заводам, нефтеперерабатывающим заводам и т. д., мы просим президента Трампа дать им сигнал не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины", – сказал он.

Зеленский добавил, что считает это справедливым соглашением.

Глава Белого дома обвинил украинского президента в нежелании завершить войну и игнорировании указаний не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Трамп посоветовал украинцам избрать нового президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский считает, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по дизельному топливу.