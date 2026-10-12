СМИ: по мнению Трампа, "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга

В воскресном заявлении президента США об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной речь шла о возможном соглашении, предусматривающем прекращение каждой из сторон атак на нефтеперерабатывающие заводы – и глава Белого дома ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский будет его соблюдать.

Об этом, как сообщает издание Axios, заявил представитель Белого дома, пишет "Европейская правда".

Представитель администрации Трампа отметил, что если прекратятся атаки на нефтеперерабатывающие заводы, следующим шагом может стать соглашение о прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

Представитель назвал предложение "завод за завод". Оно является неравноценным. Украинский чиновник сообщил Axios, что в Украине есть только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне неоднократно атаковали и который не работает на полную мощность. Зато у России есть разветвленная сеть нефтеперерабатывающих заводов.

"Мы импортируем дизельное топливо и газ. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", – сказал украинский чиновник.

Представитель Белого дома отметил, что "россияне думают над этим". "Скоро мы узнаем, готовы ли они", – сказал он.

Чиновники Белого дома предупреждают, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб отношениям Зеленского с Трампом больше, чем самой России.

"Трамп действительно разгневан. Он считает, что Зеленский воспринимает США как нечто само собой разумеющееся", – сказал чиновник Белого дома.

В воскресенье Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что объявленное Трампом "энергетическое перемирие" стало для него новостью.

Также Зеленский заявил о готовности пойти на энергетическое перемирие и отметил, что ждет подробностей от США.