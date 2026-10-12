Вибори у Франції: Рафаель Глюксманн переміг на праймериз французьких лівоцентристів

Рафаель Глюксманн стане кандидатом від лівоцентристів на президентських виборах у Франції 2027 року після переконливої перемоги на праймериз в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Рафаель Глюксманн, депутат Європарламенту, у неділю переміг на праймериз лівоцентристів у Франції, позиціонуючи себе як головну альтернативу лідеру крайніх лівих Жану-Люку Меланшону.

46-річний Глюксманн, який очолює рух "Place Publique" ("Громадська площа"), переміг на праймериз у першому турі голосування, забезпечивши собі абсолютну більшість із 66% голосів.

"Я – кандидат, який виступає за розрив із макронізмом, кандидат, який виступає за розрив із гегемонією Жана-Люка Меланшона над французькими лівими, кандидат, який може перемогти нашого давнього ворога – ультраправих", – заявив він партійним активістам після голосування.

Тепер перед ним стоїть завдання об’єднати роздроблене ліве крило в президентській кампанії, яка дедалі більше визначається крайніми правими.

Перемога Глюксманна на праймериз стала ударом для лідера Соціалістичної партії Олів’є Фора, який був відкритий до союзу з партією Меланшона і набрав лише 14,5% голосів.

Нагадаємо, у рейтингу потенційних наступників Макрона на посаді президента лідерами залишаються ключові діячі ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла (33%) і Марін Ле Пен (32%).

Попри своє лідерство, вони втрачають відповідно 3 і 4 відсоткові пункти на тлі скандалу з антисемітськими дописами, які приписують Барделлі. Вони випереджають експрем’єра Едуара Філіппа, рейтинг якого зріс на один пункт і становить 20%.