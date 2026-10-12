Выборы во Франции: Рафаэль Глюксманн победил на праймериз французских левоцентристов

Рафаэль Глюксманн станет кандидатом от левоцентристов на президентских выборах во Франции в 2027 году после убедительной победы на праймериз в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Рафаэль Глюксманн, депутат Европарламента, в воскресенье победил на праймериз левоцентристов во Франции, позиционируя себя как главную альтернативу лидеру крайне левых Жан-Люку Меленшону.

46-летний Глюксманн, возглавляющий движение "Place Publique" ("Общественная площадь"), победил на праймериз в первом туре голосования, обеспечив себе абсолютное большинство – 66% голосов.

"Я – кандидат, выступающий за разрыв с макронизмом, кандидат, выступающий за разрыв с гегемонией Жан-Люка Меленшона над французскими левыми, кандидат, способный победить нашего давнего врага – ультраправых", – заявил он партийным активистам после голосования.

Теперь перед Глюксманном стоит задача объединить раздробленное левое крыло в президентской кампании, которая всё в большей степени определяется крайне правыми.

Победа Глюксмана на праймериз стала ударом для лидера Социалистической партии Оливье Фора, который был открыт для союза с партией Меленшона и набрал лишь 14,5% голосов.

Напомним, в рейтинге потенциальных преемников Макрона на посту президента лидерами остаются ключевые деятели ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделл (33%) и Марин Ле Пен (32%).

Несмотря на своё лидерство, они теряют соответственно 3 и 4 процентных пункта на фоне скандала с антисемитскими постами, которые приписывают Барделлу. Они опережают экс-премьера Эдуара Филиппа, рейтинг которого вырос на один пункт и составляет 20%.