ЕС опасается экологической катастрофы из-за российского "теневого флота"

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас предупреждает об угрозе разлива нефти у европейских берегов, вызванного так называемым "теневым флотом" России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Эти суда являются "экологическими бомбами замедленного действия", поскольку они зачастую старые, плохо обслуживаются и недостаточно застрахованы, заявила Каллас.

В течение последних месяцев ЕС провел шесть инспекций в рамках борьбы с "теневым флотом". Каждая из этих операций на борту судов обходится России во время и деньги, пояснила дипломатка.

Однако наибольшее давление на Москву оказывают дипломатические меры, добавила она.

Например, по просьбе ЕС африканские страны исключили сотни судов из своих реестров.

"Потеря флага делает танкер более уязвимым для инспекций и конфискаций, а также приводит к тому, что органы власти, страховщики, банки и трейдеры не решаются вести с ним дела", – отметила Каллас.

На сегодняшний день ЕС ввел санкции в отношении примерно 670 судов.

Как сообщалось, ЕС намерен расширить свою военно-морскую миссию в Средиземном море с целью противодействия "теневому флоту" России и защиты подводной инфраструктуры.

Напомним, в начале августа миссия Irini провела досмотр танкера Toa Payoh, относящегося к так называемому "теневому флоту" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.