ЗМІ: Єврокомісія застерігає від скорочення наступного 7-річного бюджету ЄС

Єврокомісія застерегла країн-членів від скорочення 7-річного бюджету Євросоюзу, наголошуючи, що це залишить усіх більш вразливими перед можливими кризами.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Четверо європейських дипломатів на умовах анонімності поділилися, що у Єврокомісії з великим занепокоєнням і критикою відреагували на пропозицію головуючої у Раді ЄС Ірландії про скорочення бюджету ЄС на 2026-2034 роки обсягом близько 2 трлн євро приблизно на 8%.

За їхніми словами, топпосадовиця Єврокомісії з питань бюджету Стефані Різо на закритій зустрічі у неділю застерегла послів 27 країн-членів і наголосила, що таке багатомільярдне скорочення бюджету залишить Європу гірше готовою до можливих криз.

Ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах, з яких 38 млрд запропонували вилучити з видатків на зовнішню допомогу, 75 млрд – з видатків, пов’язаних з підтриманням конкурентності, 22 млрд – з фондів "на чорний день", у тому числі на випадки природних катастроф чи надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

При цьому, очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми. Опонуюча група з 17 країн привітала те, що в них звільнили від скорочення видатки, передбачені на сільське господарство і підтримку регіонів.

Як нагадують, країни ЄС прискорили роботу над фіналізацією проєкту 7-річного бюджету – щоб досягти згоди до кінця року, перш ніж переговори ускладняться через майбутні вибори у Франції, Італії та Польщі.

Шанси на домовленість ймовірно стануть зрозумілішими після саміту лідерів у четвер-п’ятницю цього тижня.

Раніше повідомляли, що у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.