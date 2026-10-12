СМИ: Еврокомиссия предостерегает от сокращения следующего 7-летнего бюджета ЕС

Еврокомиссия предостерегла страны-члены от сокращения 7-летнего бюджета Евросоюза, подчеркнув, что это сделает всех более уязвимыми перед лицом возможных кризисов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Четверо европейских дипломатов на условиях анонимности сообщили, что в Еврокомиссии с большой озабоченностью и критикой отреагировали на предложение Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, о сокращении бюджета ЕС на 2026–2034 годы в размере около 2 трлн евро примерно на 8%.

По их словам, высокопоставленная чиновница Еврокомиссии по вопросам бюджета Стефани Ризо на закрытой встрече в воскресенье предупредила послов 27 стран-членов и подчеркнула, что такое многомиллиардное сокращение бюджета ухудшит готовность Европы к возможным кризисам.

Ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах, из которых 38 млрд предложили изъять из расходов на внешнюю помощь, 75 млрд – из расходов, связанных с поддержанием конкурентоспособности, 22 млрд – из фондов "на черный день", в том числе на случай стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными. Противостоящая группа из 17 стран приветствовала то, что в их предложениях от сокращения были освобождены расходы, предусмотренные на сельское хозяйство и поддержку регионов.

Как напоминают, страны ЕС ускорили работу над доработкой проекта 7-летнего бюджета – чтобы достичь согласия до конца года, прежде чем переговоры осложнятся из-за предстоящих выборов во Франции, Италии и Польше.

Шансы на достижение договоренности, вероятно, станут более понятными после саммита лидеров в четверг-пятницу на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2028–2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам останутся в силе.