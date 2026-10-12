У Навроцького не вважають угоду Трампа і Путіна щодо дизеля перезавантаженням відносин

Керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач не вважає, що угода між США та Росією щодо дизельного палива свідчить про те, що "ми маємо справу з перезавантаженням відносин".

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Пшидач заявив, що президентський палац залишається прихильником збереження та посилення санкцій проти Росії.

Однак, за його словами, "ми не маємо справу з перезавантаженням відносин".

"Це спроба відреагувати на те, що відбувається на енергетичних ринках США, проте можу прямо сказати, що Польща, безумовно президент, я, ми – прихильники жорсткої політики щодо Росії та жорстких санкцій проти Росії, а не спроб їх скасування. Це абсолютно ясно", – сказав він додавши, що "Конгрес може де-факто скасувати рішення Білого дому".

"Конгрес має тут відіграти велику роль, і конгресмени вже заявляють, що будуть реагувати. Президент Трамп зазнав значної критики також і у своєму політичному оточенні", – зазначив Пшидач.

Ведучий заявив, що якби подібне зближення з Путіним допустив канцлер Німеччини чи президент Франції, то критика з боку президентського палацу була б набагато рішучішою, ніж та, що лунає на адресу Дональда Трампа.

"Я є представником польської держави, яка сьогодні має свої конкретні інтереси, що потребують реалізації. Цим інтересом є створення американської військової бази", – відповів на це керівник Бюро міжнародної політики.

"Якщо Росія сяде за стіл переговорів і почне виводити війська, наприклад, з України, то, можливо, доведеться відреагувати відповідним чином, скасувавши певні санкції. Сьогодні такої ситуації немає", – сказав Пшидач.

На думку політика, наразі немає шансів на те, що Росія приступить до мирних переговорів. Представник президента Польщі заявив, що Путін досі вважає, що Росія здатна перемогти Україну, вичікуючи, поки Захід втомиться.

"Я поважаю всі спроби залучити Росію до переговорів, щоб ця війна закінчилася. Кожен хотів би, щоб ця війна закінчилася. Однак я не бачу з боку Росії жодної готовності сісти за стіл переговорів у дусі доброї волі", – зазначив він.

"Путін вважає, що виграє цю війну, Путін вважає, що він ще достатньо сильний і грає на вичікуванні, сподіваючись, що Захід і Сполучені Штати, так би мовити, втомиться підтримувати Україну", – заявив Пшидач.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".