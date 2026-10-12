У Навроцкого не считают соглашение Трампа и Путина по дизелю перезагрузкой отношений

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач не считает, что соглашение между США и Россией по дизельному топливу свидетельствует о том, что "мы имеем дело с перезагрузкой отношений".

Об этом он заявил в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Пшидач заявил, что президентский дворец по-прежнему выступает за сохранение и ужесточение санкций против России.

Однако, по его словам, "речь не идет о перезагрузке отношений".

"Это попытка отреагировать на то, что происходит на энергетических рынках США, однако могу прямо сказать, что Польша, безусловно президент, я, мы – сторонники жесткой политики в отношении России и жестких санкций против России, а не попыток их отмены. Это абсолютно ясно", – сказал он, добавив, что "Конгресс может де-факто отменить решение Белого дома".

"Конгресс должен здесь сыграть большую роль, и конгрессмены уже заявляют, что будут реагировать. Президент Трамп подвергся значительной критике также и в своем политическом окружении", – отметил Пшидач.

Ведущий заявил, что если бы подобное сближение с Путиным допустил канцлер Германии или президент Франции, то критика со стороны Белого дома была бы гораздо более резкой, чем та, которая звучит в адрес Дональда Трампа.

"Я являюсь представителем польского государства, которое сегодня имеет свои конкретные интересы, требующие реализации. Этими интересами является создание американской военной базы", – ответил на это руководитель Бюро международной политики.

"Если Россия сядет за стол переговоров и начнет выводить войска, например, из Украины, то, возможно, придется отреагировать соответствующим образом, отменив определенные санкции. Сегодня такой ситуации нет", – сказал Пшидач.

По мнению политика, пока нет шансов на то, что Россия приступит к мирным переговорам. Представитель президента Польши заявил, что Путин до сих пор считает, что Россия способна победить Украину, выжидая, пока Запад устанет.

"Я уважаю все попытки вовлечь Россию в переговоры, чтобы эта война закончилась. Каждый хотел бы, чтобы эта война закончилась. Однако я не вижу со стороны России никакой готовности сесть за стол переговоров в духе доброй воли", – отметил он.

"Путин считает, что выиграет эту войну, Путин считает, что он еще достаточно силен и играет на выжидании, надеясь, что Запад и Соединенные Штаты, так сказать, устанут поддерживать Украину", – заявил Пшидач.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".