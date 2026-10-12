Туск о возможном нападении РФ на НАТО: готовимся к различным сценариям

Премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз подтвердил свою убежденность в том, что Россия не остановится на Украине, и заявил о подготовке к различным сценариям.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, передает "Европейская правда".

Туск подчеркнул, что каждый, кто хочет ослабить Украину в её обороне против российской агрессии, однозначно действует против собственного народа и его безопасности.

"Россия стремится доминировать над Украиной, и мы знаем, что она не остановится на этом", – предупредил он.

Туск также обвинил Кремль в том, что тот "стремится разрушить существующую архитектуру безопасности в Европе, чтобы российское господство вернулось к тому состоянию, которое существовало до 1989 года".

Во время своей речи премьер-министр Туск упомянул о встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США генералом Алексусом Гринкевичем.

"Мы здесь, в Польше, готовимся к различным сценариям, вкладываем значительные средства в собственную оборону", – заверил он. При этом он добавил, что то, что он услышал от генерала, "наполняет его оптимизмом".

"Сегодня, в эти сложные времена, трудно быть оптимистом, но меня вдохновляет решимость и уровень готовности к различным сценариям. И в этом разговоре у меня был собеседник, который также не питает никаких иллюзий относительно намерений России в отношении Украины, а также в отношении Европы и всего западного мира", – сказал премьер.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил сомнение в возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".

29 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

Ранее он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.