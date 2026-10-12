Макрон не заметил никакого энергетического перемирия со стороны России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в течение последних часов Россия продолжила обстрелы объектов украинской энергетической инфраструктуры, несмотря на объявленное президентом США "энергетическое перемирие".

Заявление французского президента приводит France 24, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что не заметил "ни одного энергетического перемирия со стороны России" после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

Французский президент подчеркнул в беседе с журналистами, что прогресс в этом вопросе возможен только "при условии реального перемирия с обеих сторон".

Как добавил Макрон, "факты свидетельствуют о том, что Россия продолжала обстреливать энергетическую инфраструктуру (Украины) в течение последних часов".

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе энергетического перемирия для Украины ключевым является прекращение ударов РФ по электростанциям и энергосетям, и американская команда хорошо об этом информирована.

В Белом доме заявили изданию Axios, что в понимании Дональда Трампа "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга.