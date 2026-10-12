В Мекленбурге-Передней Померании партии начали переговоры о коалиции без "АдГ"

Немецкие социал-демократы (СДПГ), "Левые" и "Зеленые" в понедельник начали официальные переговоры о формировании трехпартийного коалиционного правительства в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания – почти через три недели после региональных выборов, на которых победу одержала ультраправая "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Начало переговоров подтвердили источники, причастные к переговорному процессу, после предварительных подготовительных обсуждений и одобрения руководством партий решения об их проведении.

Переговоры проходят после выборов в земельный парламент 20 сентября, на которых "Альтернатива для Германии" ("АдГ") стала бесспорным победителем, но не набрала абсолютного большинства.

Ультраправая партия получила 32 места в парламенте земли, насчитывающем 71 депутата, тогда как СДПГ получила 29 мест, а "Зеленые" и "Левые" – по пять.

Вместе эти три потенциальных партнера по коалиции будут иметь 39 мест, что обеспечит им большинство в три места и не позволит "АдГ" прийти к власти.

Ожидается, что лидер СДПГ в земле Мануэла Швезиг, лидер "Левой партии" Хеннис Гербст и лидер фракции "Зелёных" в парламенте Клаудия Мюллер сделают совместное заявление в понедельник после обеда.

У партий очень сжатые сроки для достижения соглашения.

Вновь избранный парламент земли должен провести своё первое заседание 20 октября, после чего конституция земли предусматривает четыре недели на избрание премьер-министра.

Это означает, что нового главу правительства земли необходимо избрать до 17 ноября.

Стоит отметить, что в Мекленбурге-Передней Померании партия ХДС Фридриха Мерца впервые в своей истории не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9% голосов.

Подробнее в статье: Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.