У Польщі студента з України заарештували через плани нападу з ножем

21-річний громадянин України підозрюється у Польщі у підготовці вбивства випадкової людини на ґрунті расової ненависті та бажанні взяти участь в інтернет-челенджі "кривава п’ятниця".

Про це повідомив у понеділок речник Окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Заяву щодо цієї справи подало керівництво Люблінського католицького університету. Співробітник університету повідомив про тривожні сигнали від слухачок семінарії щодо агресивних та екстремістських висловлювань одного зі студентів.

За даними слідства, 21-річний громадянин України Ярослав Ф. під час занять вихваляв вчинення злочинів, зокрема расистського характеру, а також висловлював намір позбавити життя випадкових людей у рамках інтернет-челенджу під назвою "кривава п’ятниця". Він також нібито переконував одну зі студенток долучитися до таких дій.

Слідчі встановили, що чоловік мав усього три ножі. Один із них він носив із собою, а в місці проживання мав два спеціальні ножі, призначені для метання.

"Підозрюваний надихався на вчинення злочину, переглядаючи жорстокі матеріали в додатку Telegram. Попередній аналіз вилученої електронної техніки (двох телефонів та ноутбука) показав, що він шукав у мережі матеріали, пов’язані з тортурами та заподіянням болю", – повідомила прокуратура.

Слідчі наголосили, що плани 21-річного чоловіка було зірвано завдяки швидкій реакції керівництва університету та втручанню поліції. Ярослава Ф. затримали під час роботи, коли він керував таксі. Йому висунули звинувачення у підготовці до вбивства з мотивів, що заслуговують на особливе засудження, а також з мотивів, зумовлених ненавистю на ґрунті расових відмінностей.

Підозрюваний не визнав свою провину та надав пояснення, в яких поставив під сумнів висновки слідчих. Він не лікувався у психіатра, а в студентському середовищі досі вважався тихою та спокійною людиною. Крім того, Районний суд Люблін-Захід задовольнив клопотання прокуратури та заарештував 21-річного чоловіка на три місяці. За інкримінований йому вчинок йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Речник Католицького університету Любліна (KUL) Войцех Андрусевич повідомив, що затриманий 21-річний хлопець є студентом кримінології. Після отримання інформації від поліції та прохання про дозвіл увійти до кімнати одного зі студентів у гуртожитку ректор дав згоду. Речник запевнив, що університет співпрацює з поліцією задля блага та безпеки студентів.

"Однак давайте також пам’ятати про молодих людей, які загубилися в житті, таких як цей затриманий. Сьогодні, на жаль, ті, хто здається загрозою і є загрозою для інших, також потребують від нас трохи уваги та розуміння того, що сталося в їхньому житті. Ми закликаємо не обмежуватися лише звинуваченнями та не загострювати міжособистісні стосунки. Давайте разом поміркуємо, як вирішити проблеми молодих людей", – зазначив Андрусевич.

Як повідомлялося, після серії тривожних інцидентів у школах Мазовецького воєводства Польщі поліція вирішила повернути патрулі до навчальних закладів по всій країні.

10 жовтня у Польщі стався новий напад. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Перед цим дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.