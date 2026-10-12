В Польше арестовали студента из Украины за планы нападения с ножом

21-летний гражданин Украины подозревается в Польше в подготовке убийства случайного человека на почве расовой ненависти и желании принять участие в интернет-челлендже "кровавая пятница".

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Заявление по этому делу подало руководство Люблинского католического университета. Сотрудник университета сообщил о тревожных сигналах от слушательниц семинарии относительно агрессивных и экстремистских высказываний одного из студентов.

По данным следствия, 21-летний гражданин Украины Ярослав Ф. во время занятий оправдывал совершение преступлений, в частности расистского характера, а также выражал намерение лишить жизни случайных людей в рамках интернет-челленджа под названием "Кровавая пятница". Он также якобы убеждал одну из студенток присоединиться к таким действиям.

Следователи установили, что у мужчины было всего три ножа. Один из них он носил с собой, а в месте проживания хранил два специальных ножа, предназначенных для метания.

"Подозреваемый черпал вдохновение для совершения преступления, просматривая жестокие материалы в приложении Telegram. Предварительный анализ изъятой электронной техники (двух телефонов и ноутбука) показал, что он искал в сети материалы, связанные с пытками и причинением боли", – сообщила прокуратура.

Следователи подчеркнули, что планы 21-летнего мужчины были сорваны благодаря быстрой реакции руководства университета и вмешательству полиции. Ярослава Ф. задержали во время работы, когда он управлял такси. Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству по мотивам, заслуживающим особого осуждения, а также по мотивам, обусловленным ненавистью на почве расовых различий.

Подозреваемый не признал свою вину и дал показания, в которых поставил под сомнение выводы следователей. Он не лечился у психиатра, а в студенческой среде до сих пор считался тихим и спокойным человеком. Кроме того, Районный суд Люблин-Запад удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал 21-летнего мужчину на три месяца. За инкриминируемое ему деяние ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Католического университета Люблина (KUL) Войцех Андрусевич сообщил, что задержанный 21-летний молодой человек является студентом факультета криминологии. После получения информации от полиции и просьбы о разрешении войти в комнату одного из студентов в общежитии ректор дал согласие. Пресс-секретарь заверил, что университет сотрудничает с полицией ради блага и безопасности студентов.

"Однако давайте также помнить о молодых людях, которые заблудились в жизни, таких как этот задержанный. Сегодня, к сожалению, те, кто кажется угрозой и представляет угрозу для других, также нуждаются в нашем внимании и понимании того, что произошло в их жизни. Мы призываем не ограничиваться лишь обвинениями и не обострять межличностные отношения. Давайте вместе подумаем, как решить проблемы молодых людей", – отметил Андрусевич.

Как сообщалось, после серии тревожных инцидентов в школах Мазовецкого воеводства Польши полиция решила вернуть патрули в учебные заведения по всей стране.

10 октября в Польше произошло новое нападение. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

До этого девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.